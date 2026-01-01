Традиційні різдвяні мотиви та живий спів: концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» кличе лучан до театру
Сьогодні, 18:00
Завтра, 14 січня, у Волинському драмтеатрі відбудеться концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Зимові свята завжди приходили в Україну гуртом, а з ними від хати до хати заходив Вертеп – барвисте серце української культури. Тут – колядки, щедрівки та жарти, традиційні та актуальні образи, світла історія народження Ісуса Христа на противагу вибрикам російської нечисті... Вертеп, що чекає на вас у нашому театрі, буде саме таким – строкатим, живим і теплим! А ось у другій частині концерту запрошуємо помандрувати зимовими вулицями та підслухати музичні історії, створені з улюблених українських хітів та отримати свій шматочок Різдвяного дива, – йдеться в повідомленні.
Дата театралізованого дійства: 14 січня о 18:00, основна сцена
Тривалість концерту: 2 години 30 хвилин.
Придбати квитки можна у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
