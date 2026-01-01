У Луцьку зіткнулися три автівки
Сьогодні, 17:09
Учора у Луцьку патрульним надійшло повідомлення про те, що на вулиці Глушець трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні встановили, що водій транспортного засобу Opel перед початком руху не переконався, що це буде безпечно та скоїв зіткнення з автомобілем Porsche, який по інерції скоїв наїзд на припарковане авто Audi.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте транспортні засоби, отримали механічні пошкодження.
Поліцейські склали усі необхідні адміністративні матеріали, в тому числі протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що привезло до ДТП) КУпАП.
