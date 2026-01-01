Пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку у селищі на Волині: без житла лишилися 5 родин

пожежа у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Без житла лишилися 5 родин.



Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.



Будівля зайнялася орієнтовно о 6:40 ранку. Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях дерев’яного будинку, обкладеного цеглою, розповіли рятувальники.



Ліквідували пожежу о 10:00. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, до гасіння залучили понад 40 рятувальників. Причину займання встановлюють фахівці.



У коментарі



"Все до тла згоріло, весь будинок, — зазначив посадовець. — Зараз ми зайняті розселенням і першою допомогою людям, а вже завтра будемо думати, що робити і як допомогти людям".

Володимир Фурманчук додав, що під час пожежі ніхто з мешканців будинку не травмувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 13 січня на вулиці Незалежності у селищі Маневичі сталася. Без житла лишилися 5 родин.Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.Будівля зайнялася орієнтовно о 6:40 ранку. Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях дерев’яного будинку, обкладеного цеглою, розповіли рятувальники.Ліквідували пожежу о 10:00. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, до гасіння залучили понад 40 рятувальників. Причину займання встановлюють фахівці.У коментарі Суспільному заступник Маневицького селищного голови Володимир Фурманчук розповів, що у будинку було шість квартир, одна із них пустувала. Одразу після пожежі трьом родинам надали тимчасовий прихисток, ще дві сім'ї вирішили пожити у родичів."Все до тла згоріло, весь будинок, — зазначив посадовець. — Зараз ми зайняті розселенням і першою допомогою людям, а вже завтра будемо думати, що робити і як допомогти людям".Володимир Фурманчук додав, що під час пожежі ніхто з мешканців будинку не травмувався.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію