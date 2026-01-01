Пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку у селищі на Волині: без житла лишилися 5 родин
Сьогодні, 16:04
Зранку 13 січня на вулиці Незалежності у селищі Маневичі сталася пожежа у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Без житла лишилися 5 родин.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Будівля зайнялася орієнтовно о 6:40 ранку. Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях дерев’яного будинку, обкладеного цеглою, розповіли рятувальники.
Ліквідували пожежу о 10:00. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, до гасіння залучили понад 40 рятувальників. Причину займання встановлюють фахівці.
У коментарі Суспільному заступник Маневицького селищного голови Володимир Фурманчук розповів, що у будинку було шість квартир, одна із них пустувала. Одразу після пожежі трьом родинам надали тимчасовий прихисток, ще дві сім'ї вирішили пожити у родичів.
"Все до тла згоріло, весь будинок, — зазначив посадовець. — Зараз ми зайняті розселенням і першою допомогою людям, а вже завтра будемо думати, що робити і як допомогти людям".
Володимир Фурманчук додав, що під час пожежі ніхто з мешканців будинку не травмувався.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Будівля зайнялася орієнтовно о 6:40 ранку. Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях дерев’яного будинку, обкладеного цеглою, розповіли рятувальники.
Ліквідували пожежу о 10:00. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, до гасіння залучили понад 40 рятувальників. Причину займання встановлюють фахівці.
У коментарі Суспільному заступник Маневицького селищного голови Володимир Фурманчук розповів, що у будинку було шість квартир, одна із них пустувала. Одразу після пожежі трьом родинам надали тимчасовий прихисток, ще дві сім'ї вирішили пожити у родичів.
"Все до тла згоріло, весь будинок, — зазначив посадовець. — Зараз ми зайняті розселенням і першою допомогою людям, а вже завтра будемо думати, що робити і як допомогти людям".
Володимир Фурманчук додав, що під час пожежі ніхто з мешканців будинку не травмувався.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися три автівки
Сьогодні, 17:09
На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Роман Люлька
Сьогодні, 16:22
Пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку у селищі на Волині: без житла лишилися 5 родин
Сьогодні, 16:04