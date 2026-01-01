У Луцькому районі виявили випадок захворювання на лістеріоз у немовляти
Сьогодні, 15:24
У Луцькому районі зареєстровано випадок захворювання на лістеріоз у новонародженої дитини.
Хвороба підтверджена в лабораторії Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Епідеміологами проведено комплекс протиепідемічних заходів, а саме: епідеміологічне розслідування осередків захворювання, зокрема, щодо умов проживання, харчування та побуту матері хворої дитини. Епідрозслідування триває, відбуваються комунікаційні заходи для профілактики лістеріозу.
Жінки в період вагітності та діти першого року життя – серед найбільш вразливих щодо цього захворювання. Також воно становить особливу небезпеку для людей з ослабленим імунітетом та осіб старшого віку.
ДОВІДКОВО:
Лістеріоз – інфекційна хвороба, спричинена бактеріями (лістеріями), котрі широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Їх джерелом є дикі гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці, корови й свині), домашні і дикі тварини (бродячі коти і собаки), а також дикі птахи, зокрема, голуби. Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком, навколоплідною рідиною.
