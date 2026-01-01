Рада підтримала відставку Шмигаля: він має очолити Міненерго

Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Пізніше парламентарі мають розглянути його призначення першим віцепремʼєр-міністром — міністром енергетики.



Про це свідчить трансляція пленарного засідання, пише



Перед голосуванням Шмигаль прозвітував про свою роботу за пів року на посаді міністра оборони. Він пригадав розробку контрактів з термінами служби, збільшення прямого фінансування бригад та розбудову оборонних рубежів.



Крім того, Шмигаль заявив про суттєве нарощення частки вітчизняної зброї на фронті, так, у межах централізованих закупівель 76% зброї придбали в українських виробників (у 2024 році йшлося про 46%). А ще — війську поставили 2,2 млн дронів різного типу, серед них 1,8 млн — FPV-дрони.



Звільнення Шмигаля з Міноборони підтримали 256 народних депутатів. Однак 8 парламентарів проголосували проти відставки, серед таких — представники фракції «Голос». Депутатка Соломія Бобровська обґрунтувала це рішення тим, що Шмигаль зробив «колосально глибоку, фахову роботу» на посаді після «повного бардаку», який був у Міноборони за попереднього міністра Рустема Умєрова.



«Ви знаєте, вчора на комітеті дякували абсолютно всі пану Шмигалю — і опозиція, і представники монобільшості. Але найгірша проблема залишається в тому, що не можна заміняти однією людиною абсолютно всі посади там, де щось горить», — наголосила Бобровська.



Раніше саме президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду в уряді. Глава держави наголошував на його системній роботі в Міноборони, яка нині «необхідна для української енергетики».



«Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», — заявляв Зеленський.



Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля міністром оборони у липні 2025 року. До того часу він із 2020-го обіймав посаду прем’єр-міністра України. Під керівництвом його Кабінету Міністрів Україна пройшла пандемію COVID-19 і зустріла повномасштабне вторгнення росії.



Нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову замість Шмигаля очолити Міністерство оборони.



І Шмигаля, і Федорова Зеленський розглядав на посаду керівника свого Офісу. Однак президент був не впевнений, що Верховна Рада разом з урядом зможуть знайти кандидатури на заміну.

