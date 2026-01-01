Кожен герой шукає свою правду: що покажуть у Волинському драмтеатрі 14 – 18 січня
Сьогодні, 15:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі спостерігатимуть хвилюючі історії та ситуації, у яких опиняться герої. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 18 січня.
Музика Різдва, що зігріває серце.
У середу, 14 січня, о 18:00 – концерт на два відділення «Теплий вертеп. Пісні зими» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Цей захід – це поєднання традиційних різдвяних мотивів, живого співу та театралізованого дійства. У програмі — знайомі колядки й зимові пісні в сучасному звучанні, сповнені світла, тепла й щирих емоцій. Подія, яка створює відчуття родинного затишку та справжнього різдвяного дива.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Сучасне прочитання класичної драми, що оголює найглибші людські почуття.
У четвер, 15 січня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
Емоційна історія про кохання, зраду й вибір, який нікому не дається легко. Постановка досліджує, що відбувається з людиною, коли доля раптово повертає втрачене. Це драма, де кожен герой шукає свою правду, а глядач — відповіді на запитання про ціну особистого щастя.
Пригоди кличуть у відкрите море!
У суботу, 17 січня, о 12:00, на основній сцені – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон» за мотивами однойменного твору Джонні Даддла. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це яскрава театральна пригода для всієї родини. На глядачів чекає захоплива історія про сміливість, дружбу та піратські таємниці, сповнена гумору й несподіванок. Фантазійний світ, де кожна сцена дарує відчуття гри та справжнього дива.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Історія кохання на тлі долі цілого краю.
У суботу, 17 січня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Це глибока й зворушлива сценічна оповідь про людські почуття, вибір і пам’ять. Вистава переплітає особисту історію героя з подіями, що формували Полісся й долю України. Поетична мова сцени та емоційна напруга залишають тривалий післясмак.
Казка, що оживає у музиці й світлі сцени.
У неділю, 18 січня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це яскрава історія про мрію, віру в добро та силу щирого серця. Оригінальна музика наповнює виставу динамікою, чарівністю й святковим настроєм. Сценічне дійство захоплює глядачів будь-якого віку та нагадує: дива трапляються з тими, хто в них вірить.
Вечір легкої комедії та гарного настрою.
У неділю ввечері, 18 січня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це легка, дотепна історія про те, як несподівані обставини можуть перевернути буденність догори дриґом. Герої, шукаючи спокою й рівноваги, опиняються в центрі кумедних ситуацій, що спонукають їх по-новому поглянути на власне життя. Вистава поєднує теплий гумор і щиру людяність, даруючи глядачеві сміх і світле післясмакове відчуття.
