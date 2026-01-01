Нардепи звільнили голову СБУ Василя Малюка

Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.



Про це ідеться у трансляції Ради, пише



За відповідний проєкт постанови проголосували 235 народних депутатів.



Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія закликав парламентарів проголосувати за звільнення Малюка «з поваги» до нього та його заяви про відставку.



Тим часом депутат від «Голосу» Роман Костенко розкритикував зняття «ефективного голови СБУ». Артур Герасимов від «Європейської солідарності» пропонував піти на перерву, апелюючи до того, що на сайті Ради немає матеріалів до проєкту постанови про звільнення Малюка.



Сам Василь Малюк не прийшов до парламенту для традиційного звіту посадовців про виконану роботу перед звільненням.



Нагадаємо, напередодні парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони не підтримав рішення про звільнення Малюка. Але зранку 13 січня депутати провели повторне голосування, врешті набравши необхідну підтримку. Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що попри це «жодних аргументів щодо необхідності такої відставки чи неефективності голови СБУ не прозвучало».



Що передувало?



Президент Володимир Зеленський анонсував «велике перезавантаження» всіх структур — Кабінету Міністрів, правоохоронних органів, системи Міноборони та ЗСУ — на випадок, якщо росія не захоче піти дипломатичним шляхом завершення війни й Україні доведеться далі захищатися, для чого потрібні «свіжі сили».



Коли стало відомо, що заміну готують і Малюку, низка військовослужбовців висловилися проти цього. Піл час зустрічі з президентом журналісти вказали на це, на що Зеленський відповів: «Всіх поважаю, буду робити ті ротації, які вирішив робити».



Зрештою, сам Малюк підтвердив, що йде з посади, заявивши, що продовжить працювати в системі СБУ й буде реалізовувати «асиметричні спецоперації світового рівня, які й будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». Яку посаду він обійматиме, поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала звільненняз посади голови Служби безпеки України.Про це ідеться у трансляції Ради, пише Громадське За відповідний проєкт постанови проголосували 235 народних депутатів.Голова фракції «Слуга Народу»закликав парламентарів проголосувати за звільнення Малюка «з поваги» до нього та його заяви про відставку.Тим часом депутат від «Голосу»розкритикував зняття «ефективного голови СБУ». Артур Герасимов від «Європейської солідарності» пропонував піти на перерву, апелюючи до того, що на сайті Ради немає матеріалів до проєкту постанови про звільнення Малюка.Сам Василь Малюк не прийшов до парламенту для традиційного звіту посадовців про виконану роботу перед звільненням.Нагадаємо, напередодні парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони не підтримав рішення про звільнення Малюка. Але зранку 13 січня депутати провели повторне голосування, врешті набравши необхідну підтримку. Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що попри це «жодних аргументів щодо необхідності такої відставки чи неефективності голови СБУ не прозвучало».Президент Володимир Зеленський анонсував «велике перезавантаження» всіх структур — Кабінету Міністрів, правоохоронних органів, системи Міноборони та ЗСУ — на випадок, якщо росія не захоче піти дипломатичним шляхом завершення війни й Україні доведеться далі захищатися, для чого потрібні «свіжі сили».Коли стало відомо, що заміну готують і Малюку, низка військовослужбовців висловилися проти цього. Піл час зустрічі з президентом журналісти вказали на це, на що Зеленський відповів: «Всіх поважаю, буду робити ті ротації, які вирішив робити».Зрештою, сам Малюк підтвердив, що йде з посади, заявивши, що продовжить працювати в системі СБУ й буде реалізовувати «асиметричні спецоперації світового рівня, які й будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». Яку посаду він обійматиме, поки невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію