В Україні до довічного засудили полоненого, який розстріляв українського воїна
Сьогодні, 13:46
За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ під Вовчанськом.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі одержав ще один рашист, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини і наразі отримав максимальний термін покарання.
Йдеться про 36-річного громадянина рф Сергія Тужилова (позивний «Алтай») – стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.
Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.
При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна.
Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували.
Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.
Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.
За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
