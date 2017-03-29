Історії жінок, які приєдналися до волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 12:13
У лавах підрозділів Сил оборони служать чимало жінок. Зокрема і у волинській 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
Три жінки, три долі, одна війна. Вони зробили свій вибір! На початках було непросто, лячно, незрозуміло.
«Я прийшла «нульова», не буду приховувати. Але навчитися можна всьому, аби було бажання. Я його мала, тому вже зараз кайфую під польоту!» - посміхається Наталя.
«Маю 5 дітей, які мною пишаються. Дрони - непростий вибір, але для мене правильний і цікавий!» - каже Світлана.
«Рекрутери бригади все пояснили, допомогли з документами, а потім – вже і БЗВП в бригаді пройшла, і навчання в районі. Далі – бойова робота», - говорить Катерина, якій вже відоме життя на позиціях дронарів нашого зенітного ракетного дивізіону.
Про цих відважних жінок детальніше – у відео.
