Через аварію на водогоні частина міста на Волині – без води





Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.



Власне, без водопостачання лишилися мешканці вулиці Ковельської і частини вулиці Київської.



За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, воду відключили у терміновому порядку сьогодні, 13 січня, у зв’язку з аварійною ситуацією на вулиці Ковельській.



Після усунення аварії водопостачання відновлять.



Без водопостачання сьогодні, 13 січня, опинилися мешканці частини волинського міста Ківерців. Причина – аварія на водогоні.

