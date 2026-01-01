Через аварію на водогоні частина міста на Волині – без води
Сьогодні, 11:25
Без водопостачання сьогодні, 13 січня, опинилися мешканці частини волинського міста Ківерців. Причина – аварія на водогоні.
Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.
Власне, без водопостачання лишилися мешканці вулиці Ковельської і частини вулиці Київської.
За інформацією Ківерцівської дільниці водопостачання, воду відключили у терміновому порядку сьогодні, 13 січня, у зв’язку з аварійною ситуацією на вулиці Ковельській.
Після усунення аварії водопостачання відновлять.
