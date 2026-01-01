Ексголова ОВА Іван Рудницький подякував волинянам за 14 місяців роботи

Іван Рудницький висловив вдячність жителям області за співпрацю.



Про це він



"14 місяців я обіймав посаду начальника ОВА та щоденно працював разом із вами для обороноздатності, сталої життєдіяльності та розвитку Волинської області.



Тож хочу подякувати усім за співпрацю. Сьогодні Волинь стабільна, безпечна, економічно стійка та з чіткими планами на поточний рік. І це результат роботи кожного з вас.



Щиро дякую головам волинських громад і Луцькому міському голові – за партнерство, здатність брати відповідальність у складних умовах. Наша взаємодія дала змогу оперативно реагувати на виклики заради людей.



Вдячний бізнесу й аграріям Волині за стійкість, збережені робочі місця, підтримку економіки та допомогу війську і людям. Ваша робота – це надійний тил і реальна опора області", - йдеться в повідомленні.



Окремі слова подяки Іван Рудницький висловив правоохоронцям за порядок, безпеку і чітку роботу, а медикам – за професіоналізм, самовідданість і щоденне збереження людських життів.



"Дякую кожному, з ким мав честь працювати в цей період. Вірю, що область і надалі рухатиметься вперед. Бажаю успіхів!" - зазначив ексголова Волинської ОВА.



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 12 січня призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.

