У Луцьку виділили 2 мільйони на НП на дорогах

надзвичайної ситуації на дорогах у Луцьку із резервного фонду виділили 2 мільйони гривень.



Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.



Сьогодні, 13 січня, міський голова Ігор Поліщук провів позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради в режимі відеоконференції



Члени виконкому підтримали рішення про виділення 2 млн грн з резервного фонду бюджету Луцької міської територіальної громади для ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури.



