Сили оборони влаштували «бавовну» на виробництві дронів у Таганрозі

СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України нанесли удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.



«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ.

Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

Кожна зупинена лінія виробництва — це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки.

СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. «Бавовна» на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.

