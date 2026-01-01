Сили оборони влаштували «бавовну» на виробництві дронів у Таганрозі
Сьогодні, 10:33
СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Центр спецоперацій «Альфа» СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України нанесли удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.
«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ.
Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.
Кожна зупинена лінія виробництва — це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки.
СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. «Бавовна» на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Центр спецоперацій «Альфа» СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України нанесли удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області рф. В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.
«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ.
Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.
Кожна зупинена лінія виробництва — це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки.
СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. «Бавовна» на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через аварію на водогоні частина міста на Волині – без води
Сьогодні, 11:25
У Луцьку виділили 2 мільйони на НП на дорогах
Сьогодні, 11:00
Сили оборони влаштували «бавовну» на виробництві дронів у Таганрозі
Сьогодні, 10:33
В селищі на Волині спалахнув багатоквартирний будинок
Сьогодні, 10:08