В селищі на Волині спалахнув багатоквартирний будинок
Вранці 13 січня в селищі Маневичі на вулиці Незалежності спалахнув 6-квартирний житловий будинок, який має дерев’яну основу, а зовні обкладений цеглою.

Про це повідомляє «Нова доба».

Загорання почалося близько 6-ої ранку з однієї сторони будівлі та згодом почало перекидатися на всю її частину. Для ліквідації загорання прибуло кілька екіпажів пожежних автомобілів, які долучились до гасіння пожежі. Робота рятувальників ускладнюється через морозну погоду.

У свій час це був гуртожиток для медичних працівників, які приїжджали працювати до маневицьких медустанов.
Пожежні продовжують ліквідацію пожежі. Причину загорання повідомлять згодом.

Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
