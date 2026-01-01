В селищі на Волині спалахнув багатоквартирний будинок





Про це



Загорання почалося близько 6-ої ранку з однієї сторони будівлі та згодом почало перекидатися на всю її частину. Для ліквідації загорання прибуло кілька екіпажів пожежних автомобілів, які долучились до гасіння пожежі. Робота рятувальників ускладнюється через морозну погоду.



У свій час це був гуртожиток для медичних працівників, які приїжджали працювати до маневицьких медустанов.



Пожежні продовжують ліквідацію пожежі. Причину загорання повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 13 січня в селищі Маневичі на вулиці Незалежності спалахнув 6-квартирний житловий будинок, який має дерев’яну основу, а зовні обкладений цеглою.Про це повідомляє «Нова доба».Загорання почалося близько 6-ої ранку з однієї сторони будівлі та згодом почало перекидатися на всю її частину. Для ліквідації загорання прибуло кілька екіпажів пожежних автомобілів, які долучились до гасіння пожежі. Робота рятувальників ускладнюється через морозну погоду.У свій час це був гуртожиток для медичних працівників, які приїжджали працювати до маневицьких медустанов.Пожежні продовжують ліквідацію пожежі. Причину загорання повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію