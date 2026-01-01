Пожежі на Волині: горіли три господарські споруди, будинок та хлів

Минулої доби рятувальники області ліквідували кілька пожеж у житловому секторі та господарських спорудах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На щастя, обійшлося без постраждалих.Зокрема, 12 січня вранці виникла пожежа в м. Любомлі Ковельського району. Вогонь знищив частину господарської споруди.Ввечері того ж дня у с. Копачівка Луцького району виникла пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку, вогонь пошкодив стіни та перекриття. У селі Гумнище цього ж району пожежею в літній кухні пошкоджено покрівлю, стіни.13 січня вночі у с. Піддубці трапилось займання господарської споруди. Ймовірна причина вищеперелічених пожеж – недолік конструкції печного опалення.Також спостерігається збільшення кількості пожеж через коротке замикання електромережі.Так, 12 січня у селищі Дубище горів дерев’яний хлів. Вогнем знищено покрівлю будівлі.У с. Комарове на вулиці Лесі Українки виникло займання господарської споруди зі шлакоблоків, вогонь знищив покрівлю, перекриття та близько 10 тонн сіна.Всі випадки оперативно ліквідовано підрозділами служби 101 ДСНС Волині, залучались також підрозділи місцевої пожежної охорони з найближчих сіл. Вогонь вдалось вчасно зупинити і запобігти поширенню на сусідні споруди.