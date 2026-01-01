Невідомі пошкодили опору: частина міста на Волині опинилася без інтернету

На вулиці Княгині Ольги у місті Володимирі, що на Волині, невідомі пошкодили опору.

Про пошкодження повідомила муніципальна варта, пише Район.Володимир.

«Під час проведення рейду у ранковий час, інспектори муніципальної варти Володимирської міської ради, виявили пошкодження об'єкта (елементів) благоустрою по вул. Княгині Ольги. З метою з'ясування всіх обставин, звернення направлено до відповідальних осіб», – йдеться у повідомленні.

Володимирчани, які проживають на цій вулиці і на прилеглих повідомляють про відсутність інтернету.

Теги: вандал, Волинь
