Невідомі пошкодили опору: частина міста на Волині опинилася без інтернету





Про пошкодження повідомила муніципальна варта, пише



«Під час проведення рейду у ранковий час, інспектори муніципальної варти Володимирської міської ради, виявили пошкодження об'єкта (елементів) благоустрою по вул. Княгині Ольги. З метою з'ясування всіх обставин, звернення направлено до відповідальних осіб», – йдеться у повідомленні.



Володимирчани, які проживають на цій вулиці і на прилеглих повідомляють про відсутність інтернету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Княгині Ольги у місті Володимирі, що на Волині, невідомі пошкодили опору.Про пошкодження повідомила муніципальна варта, пише Район.Володимир «Під час проведення рейду у ранковий час, інспектори муніципальної варти Володимирської міської ради, виявили пошкодження об'єкта (елементів) благоустрою по вул. Княгині Ольги. З метою з'ясування всіх обставин, звернення направлено до відповідальних осіб», – йдеться у повідомленні.Володимирчани, які проживають на цій вулиці і на прилеглих повідомляють про відсутність інтернету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію