Невідомі пошкодили опору: частина міста на Волині опинилася без інтернету
Сьогодні, 10:16
На вулиці Княгині Ольги у місті Володимирі, що на Волині, невідомі пошкодили опору.
Про пошкодження повідомила муніципальна варта, пише Район.Володимир.
«Під час проведення рейду у ранковий час, інспектори муніципальної варти Володимирської міської ради, виявили пошкодження об'єкта (елементів) благоустрою по вул. Княгині Ольги. З метою з'ясування всіх обставин, звернення направлено до відповідальних осіб», – йдеться у повідомленні.
Володимирчани, які проживають на цій вулиці і на прилеглих повідомляють про відсутність інтернету.
