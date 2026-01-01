Посадовці нацпарку на Прикарпатті організували схему для ухилянтів
Сьогодні, 09:54
Працівники Нацполіції та СБУ ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка переправляла чоловіків призовного віку до Румунії. До схеми були причетні посадовці одного з національних природних парків Прикарпаття.
Фігуранти чітко розподілили ролі: шукали «клієнтів», забезпечували транспорт і супровід у високогір’ї Карпат, оминаючи пункти пропуску. Вартість «послуг» складала 8 тис. євро з особи.
Усіх учасників та спільників поліцейські затримали «на гарячому». Під час 16 обшуків вилучено понад 900 тис. грн у різних валютах, автомобілі, зброю, засоби зв’язку та інші речові докази.
Затриманим повідомлено про підозру. Суд вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
