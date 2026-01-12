Російський «загрозливий арсенал» у Венесуелі виявився фікцією

операції США проти режиму Ніколаса Мадуро.



Про це пише



За даними США, сучасні комплекси ППО російського виробництва — зокрема С-300 та «Бук-М2» — не були навіть підключені до радарів у момент, коли американські гелікоптери увійшли в повітряний простір Венесуели. Частина елементів цих систем, як показав аналіз фото-, відео- та супутникових знімків, взагалі залишалася на складах, так і не доведена до бойової готовності.



Системи, придбані ще у 2009 році за часів Уго Чавеса як «захист від американської агресії», стали символом стратегічного союзу Каракаса і москви. Однак на практиці Венесуела не змогла обслуговувати складну російську техніку, постійно стикаючись із браком запчастин, знань і кваліфікованого персоналу.



Частина відповідальності лежить безпосередньо на росії: саме російські інструктори та техніки мали забезпечити боєздатність систем ППО. Проте війна проти України обмежила здатність москви підтримувати навіть власний експорт озброєнь.



Більше того, припускають, що кремль свідомо допустив деградацію венесуельських ППО, аби уникнути прямої конфронтації зі США. Збиття американського літака могло б мати для росії серйозні геополітичні наслідки.



Крах венесуельської ППО став також ударом по репутації росії як постачальника зброї. Програма мільярдних закупівель, яка включала винищувачі Су-30, танки Т-72 і тисячі ПЗРК, не дала очікуваного ефекту — техніка виявилася складною в експлуатації й швидко деградувала без постійної російської підтримки.



Після усунення Мадуро та початку нового, хоч і непростого, діалогу Каракаса з Вашингтоном російський вплив у Латинській Америці зазнав серйозного удару. Колишні американські дипломати вважають, що москва фактично погодилася «не заважати» США у Венесуелі в обмін на свободу дій в Україні.



Навіть глава МЗС рф публічно дав зрозуміти, що Венесуела не є пріоритетом для росії, а стратегічне партнерство між країнами не передбачає взаємних оборонних зобов’язань.



За підсумками кризи престиж росії як військової держави та експортера озброєнь зазнав серйозного удару, а її «загрозливий арсенал» у Західній півкулі виявився порожньою оболонкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські системи протиповітряної оборони, поставлені Венесуелі та роками рекламовані кремлем як доказ військової могутності москви, виявилися фактично непрацездатними під часпроти режимуПро це пише The New York Times За даними США, сучасні комплекси ППО російського виробництва — зокрема С-300 та «Бук-М2» — не були навіть підключені до радарів у момент, коли американські гелікоптери увійшли в повітряний простір Венесуели. Частина елементів цих систем, як показав аналіз фото-, відео- та супутникових знімків, взагалі залишалася на складах, так і не доведена до бойової готовності.Системи, придбані ще у 2009 році за часівяк «захист від американської агресії», стали символом стратегічного союзу Каракаса і москви. Однак на практиці Венесуела не змогла обслуговувати складну російську техніку, постійно стикаючись із браком запчастин, знань і кваліфікованого персоналу.Частина відповідальності лежить безпосередньо на росії: саме російські інструктори та техніки мали забезпечити боєздатність систем ППО. Проте війна проти України обмежила здатність москви підтримувати навіть власний експорт озброєнь.Більше того, припускають, що кремль свідомо допустив деградацію венесуельських ППО, аби уникнути прямої конфронтації зі США. Збиття американського літака могло б мати для росії серйозні геополітичні наслідки.Крах венесуельської ППО став також ударом по репутації росії як постачальника зброї. Програма мільярдних закупівель, яка включала винищувачі Су-30, танки Т-72 і тисячі ПЗРК, не дала очікуваного ефекту — техніка виявилася складною в експлуатації й швидко деградувала без постійної російської підтримки.Після усунення Мадуро та початку нового, хоч і непростого, діалогу Каракаса з Вашингтоном російський вплив у Латинській Америці зазнав серйозного удару. Колишні американські дипломати вважають, що москва фактично погодилася «не заважати» США у Венесуелі в обмін на свободу дій в Україні.Навіть глава МЗС рф публічно дав зрозуміти, що Венесуела не є пріоритетом для росії, а стратегічне партнерство між країнами не передбачає взаємних оборонних зобов’язань.За підсумками кризи престиж росії як військової держави та експортера озброєнь зазнав серйозного удару, а її «загрозливий арсенал» у Західній півкулі виявився порожньою оболонкою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію