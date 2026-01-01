Указ: Івана Рудницького призначено заступником голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 січня, призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі глави держави, який оприлюднено на сайті ОП.

"Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

До цього часу Іван Рудницький обіймав посаду голови Волинської обласної військової адміністрації.

Видання ВолиньPost раніше повідомляло, що Рудницького можуть призначити у керівний склад СБУ.

Довідково:

Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.

За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.

З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.


