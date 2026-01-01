Указ: Івана Рудницького призначено заступником голови СБУ
Сьогодні, 21:18
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 січня, призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.
Про це йдеться в указі глави держави, який оприлюднено на сайті ОП.
"Призначити Рудницького Івана Львовича заступником Голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.
До цього часу Іван Рудницький обіймав посаду голови Волинської обласної військової адміністрації.
Видання ВолиньPost раніше повідомляло, що Рудницького можуть призначити у керівний склад СБУ.
Довідково:
Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.
За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.
З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.
