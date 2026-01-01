Росія атакувала ще два судна біля берегів України





Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, пише



"Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії".



"На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту", – говориться у повідомленні.



"Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. На щастя, постраждалих немає, судно продовжує рух", – повідомляє міністерство.



"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов'язань", – додали у відомстві.



Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що судно під прапором Панами перебувало у зоні очікування та прямувало до порту Чорноморська для завантаження олією. Зафіксовано влучання у надбудову судна, без подальшого загоряння.



"Другий удар ворогом завдавдано по суховантажу під прапором Сан-Марино, який здійснював рух на вихід з району очікування. Пожежу оперативно локалізовано. На щастя, ніхто не постраждав", – повідомив він.



9 січня російський ударний дрон влучив у цивільне судно, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем до українського порту. А біля Одеси було пошкоджено судно, яке перевозило сою, загинув громадянин Сирії.



30 грудня, росіяни ударними БПЛА атакували судна "Emmakris III" та "Captain Karam", яке заходило до порту для завантаження пшениці.



23 грудня повідомлялося, що у Одеському порту внаслідок нічного обстрілу РФ пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.



Раніше повідомлялося, що атака Росії на суховантаж CENK M під турецьким прапором вплинула на рішення низки судновласників заходили в українські порти. Якщо раніше вони йшли без оформлення окремого воєнного покриття, тепер ситуація змінилася.



За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

