На війні загинув Герой з Волині Анатолій Савчук

Анатолій Савчук, 1969 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Життя військовослужбовця обірвалося 11 січня 2026 року в Донецькій області. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та своєму народові.





Про час і маршрут прибуття скорботного кортежу з полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

