Під час виконання бойового завдання загинув захисник України, житель міста Камінь-Каширський Анатолій Савчук, 1969 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя військовослужбовця обірвалося 11 січня 2026 року в Донецькій області. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та своєму народові.
Про час і маршрут прибуття скорботного кортежу з полеглим військовослужбовцем повідомлять додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

На війні загинув Герой з Волині Анатолій Савчук
