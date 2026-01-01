Якою буде погода у вівторок, 13 січня, у Луцьку та на Волині

Якою буде погода у вівторок, 13 січня, у Луцьку та на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 січня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

