Якою буде погода у вівторок, 13 січня, у Луцьку та на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 січня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман. Слабка ожеледь. Паморозь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 13-18° морозу, вдень 8-13° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію