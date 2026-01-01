На Волині – паніка через «отруйні» парфуми за донат: подробиці





Окрім того, на Волині таких продавців також помітили у Ковелі, Володимирі та Рожищі.



Журналісти вирішили розібратись у ситуації та дослідили оголошення у соцмережах. Їм вдалось знайти кілька дописів та одне відео, де людей попереджають про небезпеку та просять не брати парфуми і не вдихати аромат.



Під одним із них свій коментар лишила Марія Єременко, яка зазначила, що начебто зустрічала в Луцьку чоловіка у військовій формі з ціпком, який давав пробник парфумів за будь-який донат на реабілітацію.



Відео, яке журналісти виявили, належить жительці Новояворівська, що на Львівщині, Валентині Петришин. Жінка, як каже, вирішила попередити про небезпеку своїх підписників, оскільки з таким проханням до неї звертались люди.



З її слів, у Новояворівську помітили чоловіків у військовій формі, які пропонують донатити на ЗСУ. За будь-яку пожертву вони дають обрати пробник парфумів у подарунок.



У відео Валентина повідомляє, що після вдихання аромату людьми нібито були летальні випадки. При цьому вона не вказала джерело такої інформації та не назвала місце, лише зазначила, що у її місті такого не було, проте продавців парфумів «за донат» дійсно бачили.



У коментарях же люди підтверджують, що бачили чоловіків у формі з парфумами у різних регіонах України.



Зокрема це було у Рівному, Одесі, Смілі, що на Черкащині, та різних містах Волині.



Чимало свідків таких ситуацій було у Луцьку, проте ті, хто користувався парфумами, шкоди для здоров’я не помітили.



Одна з жінок написала, що з її 12-річним сином в одній з маршруток Луцька трапилась аналогічна ситуація – військовий дав парфуми за донат. Хлопчик приніс їх додому. Як пише мати, коли дізналась про ситуацію, викинула флакон.



Користувачка Світлана Онопчук пише, що таке було й у Ковелі. Після цього, 2 дівчини нібито опинились у лікарні.



У головному управлінні поліції Волинської області нам повідомили, що звернення стосовно випадків продажу парфумів «за донат» чоловіками у формі до поліції надходили 7 та 9 січня. Проте, згідно з інформацією, наданою заявниками, це було не у транспорті, а на вулиці Лесі Українки.



При цьому випадків шахрайства та інших правопорушень не фіксували.



В останньому випадку, за словами речниці ГУНП області Ольги Бузулук, на місце виїжджав наряд патрульних:



«Осіб доставили до Луцького районного управління поліції, допитали та відпустили. Люди просто пропонували "пробники" парфумів від знайомого та говорили при цьому: "Донатьте на ЗСУ". А деякі наші громадяни, як завжди, "накрутили" себе й інших та почали поширювати голосові повідомлення, які взагалі не відповідають дійсності. З особами, серед яких був і ветеран, провели роз'яснювальну роботу поліцейські».



Також вона заперечила випадки отруєнь внаслідок використання парфумів. Парфуми, які пропонували чоловіки на вул. Лесі Українки, зі слів Бузулук, шкоди не несли.



Заяв щодо подібних випадків продажу у громадському транспорті до поліції не надходило.



У будь-якому випадку громадянам не завадить обережність, тому волинян просять звертатись до поліції, якщо стали свідками подібних ситуацій та не використовувати засоби невідомого походження.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію