Оборонний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони
Сьогодні, 19:10
Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"По звільненню Шмигаля з Міністра оборони – Комітет ВРУ з питань оборони підтримав", – написав нардеп.
"За" проголосували вісім членів комітету, шестеро виступили проти. "Тобто буквально в один голос пройшло рішення", – додає Железняк.
