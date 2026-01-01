Оборонний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони

Оборонний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони
Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"По звільненню Шмигаля з Міністра оборони – Комітет ВРУ з питань оборони підтримав", – написав нардеп.

"За" проголосували вісім членів комітету, шестеро виступили проти. "Тобто буквально в один голос пройшло рішення", – додає Железняк.

