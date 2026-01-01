Військовий отримав 8 років тюрми за вбивство у психлікарні в Луцьку

Луцький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю Дмитру Д., який під час лікування у психіатричній лікарні побив до смерті іншого пацієнта. Обвинуваченого визнали осудним і призначили йому вісім років позбавлення волі. Його також зобовʼязали виплатити родині загиблого 1,2 млн грн моральної компенсації.Про це пише zaxid.net.Як йдеться у вироку від 24 грудня, інцидент стався 18 липня 2025 року у Волинській обласній психіатричній лікарні в Луцьку, де військовий перебував на лікуванні через посттравматичний стресовий розлад. За даними слідства, між ним та іншим пацієнтом виник конфлікт, під час якого обвинувачений кілька разів ударив чоловіка кулаками по голові, а після того, як потерпілий впав, продовжив бити його ногами.У суді Дмитро Д. повідомив, що приблизно через 40 хвилин після бійки бачив потерпілого живим – той лежав у коридорі, а медпрацівники йому допомагали. Також обвинувачений зазначив, що просив вибачення у рідних загиблого, однак матеріальної шкоди не компенсував.Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, у військовослужбовця виявили ознаки хронічних змін особистості, пов’язаних із перенесеним стресом і ПТСР, однак ці зміни не позбавляли його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зрештою, чоловіка визнали осудним.Суддя Анатолій Марчук визнав Дмитра Д. винним у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ), та призначив йому вісім років ув’язнення. Крім того, обвинуваченого зобов’язали виплатити родині загиблого 1,2 млн грн моральної шкоди та 40 тис. грн витрат на правничу допомогу.Для погашення цих сум суд постановив реалізувати майно засудженого, на яке раніше наклали арешт: земельну ділянку площею 1,4 га, третину ще однієї ділянки площею 10 соток та третину житлового будинку.