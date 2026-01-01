Чому в місті на Волині школи не перейшли на дистанційне навчання





Як розповів Олег Янюк, причин переходити на дистанційне навчання в громаді немає.



"Ми не потребуємо дистанційного навчання. Доїзди до навчальних закладів і проходні тротуари розчищені. Школи обігріваються. Температурний режим на вулиці дозволяє вчитися в очному форматі", — сказав Олег Янюк.



Він додав, що через відключення світла у місті, не в усіх вчителів є змога проводити уроки онлайн.



"На даний момент, у нас п’ять шкіл без освітлення. Інтернету немає, щоб переходити на дистанційну форму навчання. Тому ми вирішили, оскільки нема ніяких загроз і причин, продовжувати навчання", — розповів посадовець.



Реакція батьків у Нововолинську



У Facebook-спільноті Нововолинська місцеві жителі як підтримували, так і виступали проти рішення міськради. Зокрема, користувачі соцмереж обговорювали доцільність скасування очного навчання через низькі температури.



Прихильники традиційної форми навчання навпаки відповідали, що погодні умови не є приводом не йти до школи.



Як зазначив Олег Янюк, наразі офіційних звернень від батьків із проханням запровадити дистанційне навчання в громаді до нього не надходили.



Довідково: 9 січня у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що до кінця тижня очікують низькі температури повітря. Комісія рекомендувала загальноосвітнім закладам області перейти на дистанційний режим роботи до 19 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську, попри рекомендації обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) про запровадження дистанційного навчання у школах до 19 січня, продовжили очний формат.Як розповів Суспільному у телефонному дзвінку керівник управління освіти Нововолинської міської ради, причин переходити на дистанційне навчання в громаді немає."Ми не потребуємо дистанційного навчання. Доїзди до навчальних закладів і проходні тротуари розчищені. Школи обігріваються. Температурний режим на вулиці дозволяє вчитися в очному форматі", — сказав Олег Янюк.Він додав, що через відключення світла у місті, не в усіх вчителів є змога проводити уроки онлайн."На даний момент, у нас п’ять шкіл без освітлення. Інтернету немає, щоб переходити на дистанційну форму навчання. Тому ми вирішили, оскільки нема ніяких загроз і причин, продовжувати навчання", — розповів посадовець.У Facebook-спільноті Нововолинська місцеві жителі як підтримували, так і виступали проти рішення міськради. Зокрема, користувачі соцмереж обговорювали доцільність скасування очного навчання через низькі температури.Прихильники традиційної форми навчання навпаки відповідали, що погодні умови не є приводом не йти до школи.Як зазначив Олег Янюк, наразі офіційних звернень від батьків із проханням запровадити дистанційне навчання в громаді до нього не надходили.9 січня у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що до кінця тижня очікують низькі температури повітря. Комісія рекомендувала загальноосвітнім закладам області перейти на дистанційний режим роботи до 19 січня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію