Чому в місті на Волині школи не перейшли на дистанційне навчання
У Нововолинську, попри рекомендації обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) про запровадження дистанційного навчання у школах до 19 січня, продовжили очний формат.

Як розповів Суспільному у телефонному дзвінку керівник управління освіти Нововолинської міської ради Олег Янюк, причин переходити на дистанційне навчання в громаді немає.

"Ми не потребуємо дистанційного навчання. Доїзди до навчальних закладів і проходні тротуари розчищені. Школи обігріваються. Температурний режим на вулиці дозволяє вчитися в очному форматі", — сказав Олег Янюк.

Він додав, що через відключення світла у місті, не в усіх вчителів є змога проводити уроки онлайн.

"На даний момент, у нас п’ять шкіл без освітлення. Інтернету немає, щоб переходити на дистанційну форму навчання. Тому ми вирішили, оскільки нема ніяких загроз і причин, продовжувати навчання", — розповів посадовець.

Реакція батьків у Нововолинську

У Facebook-спільноті Нововолинська місцеві жителі як підтримували, так і виступали проти рішення міськради. Зокрема, користувачі соцмереж обговорювали доцільність скасування очного навчання через низькі температури.

Прихильники традиційної форми навчання навпаки відповідали, що погодні умови не є приводом не йти до школи.

Як зазначив Олег Янюк, наразі офіційних звернень від батьків із проханням запровадити дистанційне навчання в громаді до нього не надходили.

Довідково: 9 січня у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що до кінця тижня очікують низькі температури повітря. Комісія рекомендувала загальноосвітнім закладам області перейти на дистанційний режим роботи до 19 січня.

