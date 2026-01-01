Курсант військового вишу наводив російські ракети на казарми ЗСУ, де навчався і сам

За доказовою базою Служби безпеки до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили завербованого ФСБ курсанта одного з військових інститутів України. Зрадник наводив російські ракети на казарми курсантів ЗСУ.Про це повідомляє СБУ.Як встановило розслідування, завербований курсант, за дорученням російської спецслужби, мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання.Серед основних координат, які ворогу мав передати фігурант, були навчальні корпуси, курсантські казарми і тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону.Також зрадник підготував для відправлення кураторові з фсб погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали "крота" на території вишу, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала курсанта у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".Додатково встановлено, що для збору розвідданих фігурант робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів українського ОПК, де проходили виїзні заняття курсантів.Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Розслідування проводили за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.