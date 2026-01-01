Голова Волинської ОВА Іван Рудницький стане заступником голови СБУ, - джерела

Іван Рудницький перейде на посаду заступника голови СБУ.



Про це Олексій Гончаренко.



"Сьогодні Кабмін має погодити звільнення з посади, після чого його призначать в СБУ президентським указом.



Сам Рудницький є полковником СБУ, який працював з контррозвідкою. До



Нагадаємо, що це вже третє призначення заступника голови СБУ за тиждень.



Довідково:



Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.



За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.



У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.



З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.

