Голова Волинської ОВА Іван Рудницький стане заступником голови СБУ, - джерела
Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький перейде на посаду заступника голови СБУ.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Сьогодні Кабмін має погодити звільнення з посади, після чого його призначать в СБУ президентським указом.

Сам Рудницький є полковником СБУ, який працював з контррозвідкою. До призначення на посаду голови ОВА був начальником управління СБУ на Волині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що це вже третє призначення заступника голови СБУ за тиждень.

Довідково:

Іван Льовович Рудницький народився 14 січня 1978 року Дрогобичі на Львівщині.

За даними засобів масової інформації, у 2014–2015 роках чоловік працював заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області та був начальником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У 2015–2018 роках виконував ті ж обов’язку в Управлінні СБУ у Львівській області.

З липня 2019 до липня 2022 року Рудницький працював в Управлінні СБУ Закарпатської області. Згодом очолив Управління СБУ у Полтавській області, а у червні 2024 – Управлінні СБУ у Волинській області.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький стане заступником голови СБУ, - джерела

Сьогодні, 15:32
