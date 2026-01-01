Львів першим в Україні отримав пілотний 5G, - Мінцифри





Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, пише



Пілот 5G запустили в центрі Львова 12 січня. Федоров пояснив, що Львів має один із найвищих показників проникнення 5G-ready-смартфонів в Україні: нині в місті збудовано понад 20 базових станцій для цієї технології.



Як розповіли в компанії «Київстар», базові станції вже введено в експлуатацію в історичному центрі Львова. Щоб під'єднатися, треба:



мати смартфон із підтримкою 5G;



SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G);



перебувати в зоні покриття 5G.



Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану абонента.



Далі, після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології, його масштабують. Так, у січні 5G запрацює також у Бородянці, у лютому — у Харкові, а згодом і в інших містах України. Географію тестування визначив уряд, обравши найбільш населені міста з розвиненою інфраструктурою. Повноцінне ж впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни.



Нагадаємо, мобільні оператори ще у 2024 році тестували 5G. Наприклад, інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонилися за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.



Основною перевагою 5G є швидкість передавання даних — близько 500 Мбіт/с на абонента. За результатами тестувань, що передували офіційному запуску у Львові, максимальний показник швидкості завантаження у 5G-мережі «Київстар» перевищив 2,4 Гбіт/с.



Міністр Федоров нагадав, що повноцінно запустити технологію 5G в Україні планували ще у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.



«Водночас ми не зупинили роботу. Запуск пілоту 5G — це результат системної співпраці держави, бізнесу й військових. Поки ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, ми продовжуємо модернізувати й будувати Україну на базі найсучасніших технологій. Запуск пілоту 5G — чіткий сигнал світу, що Україна рухається до майбутнього», — заявив Федоров.

