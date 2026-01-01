Четверо боксерів з Волині потрапили у національну збірну країни: серед них - жінка





Про це 12 січня повідомили в обласному відділенні національного олімпійського комітету, пише



Представляли область на міжнародних змаганнях у складі збірної будуть троє чоловіків і жінка:



Всеволод Рибалко



Тарас Бондарук Тарас Вікторович



Данієль Панафідін Данієль Валентинович



Тетяна Коб



Раніше в обласному відділенні національного олімпійського комітету також повідомляли про 38 легкоатлетів та 32 веслувальників, яких теж відібрали для участі у національних збірних.

