Четверо боксерів з Волині потрапили у національну збірну країни: серед них - жінка
Сьогодні, 14:40
У 2026 році четверо спортсменів з Волинської області увійшли до національної збірної України з боксу.
Про це 12 січня повідомили в обласному відділенні національного олімпійського комітету, пише Суспільне.
Представляли область на міжнародних змаганнях у складі збірної будуть троє чоловіків і жінка:
Всеволод Рибалко
Тарас Бондарук Тарас Вікторович
Данієль Панафідін Данієль Валентинович
Тетяна Коб
Раніше в обласному відділенні національного олімпійського комітету також повідомляли про 38 легкоатлетів та 32 веслувальників, яких теж відібрали для участі у національних збірних.
