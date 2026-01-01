Четверо боксерів з Волині потрапили у національну збірну країни: серед них - жінка

Четверо боксерів з Волині потрапили у національну збірну країни: серед них - жінка
У 2026 році четверо спортсменів з Волинської області увійшли до національної збірної України з боксу.

Про це 12 січня повідомили в обласному відділенні національного олімпійського комітету, пише Суспільне.

Представляли область на міжнародних змаганнях у складі збірної будуть троє чоловіків і жінка:

Всеволод Рибалко

Тарас Бондарук Тарас Вікторович

Данієль Панафідін Данієль Валентинович

Тетяна Коб

Раніше в обласному відділенні національного олімпійського комітету також повідомляли про 38 легкоатлетів та 32 веслувальників, яких теж відібрали для участі у національних збірних.

