Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка

Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка
У комітеті Верховної Ради з питань оборони не набралося достатньої кількості голосів на підтримку звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як зазначив Железняк, під час розгляду подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Малюка в оборонному комітеті голоси розподілилися так:

за - 7 осіб;

проти - 6 осіб;

утрималися - 2 особи.

Нардеп звернув увагу, що таким чином комітет не рекомендував виносити подання президента на розгляд у Раді. Але це не сильно заважає голосуванню.

При цьому оборонний комітет підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони:

за - 8 осіб;
проти - 6 осіб.

Звільнення Малюка

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський несподівано вирішив звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ. Це сталося на тлі хвилі кадрових перестановок у силових структурах і не тільки.

За словами Зеленського, Малюк тепер керуватиме асиметричними операціями проти окупантів.

Того ж дня голова СБУ написав заяву про відставку. Минулого тижня стало відомо, що її внесли в Раду.

Для того, щоб відправити Малюка у відставку, відповідну ініціативу під час голосування мають підтримати 226+ нардепів.

Варто зауважити, що під керівництвом Малюка СБУ провела багато успішних операцій проти російських окупантів. Одна з найгучніших - операція "Павутина", під час якої на російських аеродромах були знищені стратегічні бомбардувальники ворога.

