Її слово залишилось у серцях глядачів: вірш народної артистки Людмили Приходько став піснею

Людмили Іванівни Приходько, на якому прозвучала пісня на її вірш «Мудрість осені», музику до якого написав і виконав керівник театру Сергій Скулинець.



Про це



«Світла пам’ять народній артистці України Людмилі Іванівні Приходько. Її слово й мудрість назавжди залишилися в нашій театральній історії та серцях глядачів», – йдеться в повідомленні.





ДОВІДКОВО



Людмила Приходько - народна артистка України, лауреатка літературно-мистецької премії імені Лесі Українки, кавалер «Ордена княгині Ольги» ІІІ ст, ордена «Берегиня України».



Народилася 19 червня 1945 року в місті Каневі Черкаської області.



Закінчила Київський інститут театрального мистецтва (1967, нині університет театру, кіно і телебачення).



Працювала в обласних музично-драматичних театрах у містах Полтаві (1967—1970), Івано-Франківську, Тернополі (1970—1976, нині академічний драматичний театр); від 1976 — у Волинському обласному музично-драматичному театрі (м. Луцьк).



У Канівській школі-гімназії, яку закінчила актриса, заснувала іменну стипендію Л. Приходько.



Працювала у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі з грудня 1976 року. За цей час зіграла близько 150 ролей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському драмтеатрі відбувся вечір пам'яті видатної артистки, на якому прозвучала пісня на її вірш «Мудрість осені», музику до якого написав і виконав керівник театруПро це повідомляють у Волинському драмтеатрі.«Світла пам’ять народній артистці України Людмилі Іванівні Приходько. Її слово й мудрість назавжди залишилися в нашій театральній історії та серцях глядачів», – йдеться в повідомленні.Людмила Приходько - народна артистка України, лауреатка літературно-мистецької премії імені Лесі Українки, кавалер «Ордена княгині Ольги» ІІІ ст, ордена «Берегиня України».Народилася 19 червня 1945 року в місті Каневі Черкаської області.Закінчила Київський інститут театрального мистецтва (1967, нині університет театру, кіно і телебачення).Працювала в обласних музично-драматичних театрах у містах Полтаві (1967—1970), Івано-Франківську, Тернополі (1970—1976, нині академічний драматичний театр); від 1976 — у Волинському обласному музично-драматичному театрі (м. Луцьк).У Канівській школі-гімназії, яку закінчила актриса, заснувала іменну стипендію Л. Приходько.Працювала у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі з грудня 1976 року. За цей час зіграла близько 150 ролей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію