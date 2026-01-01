Її слово залишилось у серцях глядачів: вірш народної артистки Людмили Приходько став піснею

Її слово залишилось у серцях глядачів: вірш народної артистки Людмили Приходько став піснею
У Волинському драмтеатрі відбувся вечір пам'яті видатної артистки Людмили Іванівни Приходько, на якому прозвучала пісня на її вірш «Мудрість осені», музику до якого написав і виконав керівник театру Сергій Скулинець.

Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.

«Світла пам’ять народній артистці України Людмилі Іванівні Приходько. Її слово й мудрість назавжди залишилися в нашій театральній історії та серцях глядачів», – йдеться в повідомленні.


ДОВІДКОВО

Людмила Приходько - народна артистка України, лауреатка літературно-мистецької премії імені Лесі Українки, кавалер «Ордена княгині Ольги» ІІІ ст, ордена «Берегиня України».

Народилася 19 червня 1945 року в місті Каневі Черкаської області.

Закінчила Київський інститут театрального мистецтва (1967, нині університет театру, кіно і телебачення).

Працювала в обласних музично-драматичних театрах у містах Полтаві (1967—1970), Івано-Франківську, Тернополі (1970—1976, нині академічний драматичний театр); від 1976 — у Волинському обласному музично-драматичному театрі (м. Луцьк).

У Канівській школі-гімназії, яку закінчила актриса, заснувала іменну стипендію Л. Приходько.

Працювала у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі з грудня 1976 року. За цей час зіграла близько 150 ролей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Її слово залишилось у серцях глядачів: вірш народної артистки Людмили Приходько став піснею
Сьогодні, 16:54
Курсант військового вишу наводив російські ракети на казарми ЗСУ, де навчався і сам
Сьогодні, 16:29
Оборонний комітет Ради не підтримав звільнення Малюка
Сьогодні, 15:49
Голова Волинської ОВА Іван Рудницький стане заступником голови СБУ, - джерела
Сьогодні, 15:32
Четверо боксерів з Волині потрапили у національну збірну країни: серед них - жінка
Сьогодні, 14:40
Медіа
відео
1/8