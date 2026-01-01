Її слово залишилось у серцях глядачів: вірш народної артистки Людмили Приходько став піснею
Сьогодні, 16:54
У Волинському драмтеатрі відбувся вечір пам'яті видатної артистки Людмили Іванівни Приходько, на якому прозвучала пісня на її вірш «Мудрість осені», музику до якого написав і виконав керівник театру Сергій Скулинець.
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
«Світла пам’ять народній артистці України Людмилі Іванівні Приходько. Її слово й мудрість назавжди залишилися в нашій театральній історії та серцях глядачів», – йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО
Людмила Приходько - народна артистка України, лауреатка літературно-мистецької премії імені Лесі Українки, кавалер «Ордена княгині Ольги» ІІІ ст, ордена «Берегиня України».
Народилася 19 червня 1945 року в місті Каневі Черкаської області.
Закінчила Київський інститут театрального мистецтва (1967, нині університет театру, кіно і телебачення).
Працювала в обласних музично-драматичних театрах у містах Полтаві (1967—1970), Івано-Франківську, Тернополі (1970—1976, нині академічний драматичний театр); від 1976 — у Волинському обласному музично-драматичному театрі (м. Луцьк).
У Канівській школі-гімназії, яку закінчила актриса, заснувала іменну стипендію Л. Приходько.
Працювала у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі з грудня 1976 року. За цей час зіграла близько 150 ролей.
