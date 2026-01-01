Поліція продовжує розслідувати обставини смерті 18-річного волинянина: що відомо





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нагадаємо,



На місці одразу працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського РВП, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт й інші сили та засоби поліції.



Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 з поміткою «нещасний випадок» - стандартна правова процедура для повного й неупередженого з’ясування всіх деталей події.



Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті: її висновки будуть впродовж кількох тижнів.



Поліція продовжує розслідувати обставини події відкрито та неупереджено.



Поруч з тілом знайшли мобільний телефон, який оглянули в присутності рідних, весь одяг був при ньому, опитано десятки місцевих мешканців – на даний час ніхто не підтверджує фактів конфлікту чи інших подій, які могли б свідчити про насильницький характер смерті. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що вона, попередньо, настала в результаті нещасного випадку. Поліція перебуває на постійному зв’язку з родиною померлого та інформує близьких про перебіг розслідування.



"Просимо громадян і представників медіа з розумінням поставитися до ситуації та утриматися від поширення неперевірених версій чи припущень, аби не нашкодити слідству та не завдавати додаткового болю рідним. Дякуємо тим, хто допомагає поліції у забезпеченні проведення усіх необхідних процесуальних дій", - наголошують у поліції.



Робота з розслідування цієї кримінальної події не припинялася й у вихідні дні.



У разі наявності додаткової інформації про обставини події просимо негайно повідомляти за номером 102.





