Поліція продовжує розслідувати обставини смерті 18-річного волинянина: що відомо
Камінь-Каширські слідчі продовжують розслідувати обставини смерті місцевого мешканця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, трагедія сталась декілька днів тому в с. Хотешів: 8 січня люди виявили тут тіло чоловіка без ознак життя.

На місці одразу працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського РВП, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт й інші сили та засоби поліції.

Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.1 ст.115 з поміткою «нещасний випадок» - стандартна правова процедура для повного й неупередженого з’ясування всіх деталей події.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті: її висновки будуть впродовж кількох тижнів.

Поліція продовжує розслідувати обставини події відкрито та неупереджено.

Поруч з тілом знайшли мобільний телефон, який оглянули в присутності рідних, весь одяг був при ньому, опитано десятки місцевих мешканців – на даний час ніхто не підтверджує фактів конфлікту чи інших подій, які могли б свідчити про насильницький характер смерті. У лікарському свідоцтві про смерть вказано, що вона, попередньо, настала в результаті нещасного випадку.  Поліція перебуває на постійному зв’язку з родиною померлого та інформує близьких про перебіг розслідування. 

"Просимо громадян і представників медіа з розумінням поставитися до ситуації та утриматися від поширення неперевірених версій чи припущень, аби не нашкодити слідству та не завдавати додаткового болю рідним. Дякуємо тим, хто допомагає поліції у забезпеченні проведення усіх необхідних процесуальних дій", - наголошують у поліції.

Робота з розслідування цієї  кримінальної події не припинялася й у вихідні дні.

У разі наявності додаткової інформації про обставини  події просимо негайно повідомляти за номером 102.


