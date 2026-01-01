23-річний волинянин підпалив двері квартири, у якій перебували четвро людей: серед них - двоє дітей

У Ковелі поліцейські розкрили умисний підпал.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 10 січня, увечері.Невідома особа облила вхідні двері квартири легкозаймистою речовиною та здійснила їх підпал.Всередині перебували четверо осіб, з них двоє – діти. Їх доставили в лікарню та після надання медичної допомоги відпустили.На місці працювала слідчо-оперативна група Ковельського РУП. До оперативно-розшукових заходів залучили управління карного розшуку, відділ кримінального аналізу, інші оперативні служби ГУНП.Поліцейські встановили особу зловмисника за кілька годин. Це – непрацюючий ковельчанин, 2002 року народження. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Мотив злочину встановлюється.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому про підозру за ч.2 ст.194 КК України. Санкція – від 3 до 10 років позбавлення волі.