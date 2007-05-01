Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА

Володимир Зеленський у понеділок, 12 січня, призначив виконувача обов'язків голови Волинської обласної війської адміністрації. Ним став Роман Романюк.



Про це йдеться в указі глави держави, що опубліковано на сайті ОП.



"Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романюка Романа Вʼячеславовича", - йдеться у тексті указу.



До цього Роман Романюк обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА.



Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, Володимир Зеленський



Довідково: Роман Романюк народився 24 червня 1985 року у Луцьку.



Освіта: базова вища, 2006 рік, Луцький державний технічний університет, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з фінансів;



вища, 2007 рік, Луцький державний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів;



вища, 2018 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, спеціальність «Право»;



освітня програма «Право», професійна кваліфікація «Юрист»



Романюк є кандидатом економічних наук (2021).



Трудова діяльність:



05.2007 – 02.2010



менеджер відділення «Волинська обласна дирекція», менеджер Кафедрального відділення, виконуючий обов’язки директора Кафедрального відділення Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»



02.2010 – 02.2012



виконуючий обов’язки директора, директор Кафедрального відділення Роздрібного західного регіонального центру Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»



03.2012 - 01.2017



помічник директора Дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»



02.2017 – 07.2022



виконуючий обов’язки директора, директор Волинського обласного центру зайнятості



07.2022 – 02.2024



керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини



03.01.25- 12. 01. 2026



заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

