Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 січня, призначив виконувача обов'язків голови Волинської обласної війської адміністрації. Ним став Роман Романюк.

Про це йдеться в указі глави держави, що опубліковано на сайті ОП.

"Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романюка Романа Вʼячеславовича", - йдеться у тексті указу.

До цього Роман Романюк обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, Володимир Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.

Довідково: Роман Романюк народився 24 червня 1985 року у Луцьку.

Освіта: базова вища, 2006 рік, Луцький державний технічний університет, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з фінансів;

вища, 2007 рік, Луцький державний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів;

вища, 2018 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, спеціальність «Право»;

освітня програма «Право», професійна кваліфікація «Юрист»

Романюк є кандидатом економічних наук (2021).

Трудова діяльність:

05.2007 – 02.2010

менеджер відділення «Волинська обласна дирекція», менеджер Кафедрального відділення, виконуючий обов’язки директора Кафедрального відділення Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»

02.2010 – 02.2012

виконуючий обов’язки директора, директор Кафедрального відділення Роздрібного західного регіонального центру Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»

03.2012 - 01.2017

помічник директора Дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»

02.2017 – 07.2022

виконуючий обов’язки директора, директор Волинського обласного центру зайнятості

07.2022 – 02.2024

керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

03.01.25- 12. 01. 2026

заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.

