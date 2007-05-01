Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Сьогодні, 21:35
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 січня, призначив виконувача обов'язків голови Волинської обласної війської адміністрації. Ним став Роман Романюк.
Про це йдеться в указі глави держави, що опубліковано на сайті ОП.
"Тимчасово покласти виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романюка Романа Вʼячеславовича", - йдеться у тексті указу.
До цього Роман Романюк обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, Володимир Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.
Довідково: Роман Романюк народився 24 червня 1985 року у Луцьку.
Освіта: базова вища, 2006 рік, Луцький державний технічний університет, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з фінансів;
вища, 2007 рік, Луцький державний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів;
вища, 2018 рік, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, спеціальність «Право»;
освітня програма «Право», професійна кваліфікація «Юрист»
Романюк є кандидатом економічних наук (2021).
Трудова діяльність:
05.2007 – 02.2010
менеджер відділення «Волинська обласна дирекція», менеджер Кафедрального відділення, виконуючий обов’язки директора Кафедрального відділення Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»
02.2010 – 02.2012
виконуючий обов’язки директора, директор Кафедрального відділення Роздрібного західного регіонального центру Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»
03.2012 - 01.2017
помічник директора Дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»
02.2017 – 07.2022
виконуючий обов’язки директора, директор Волинського обласного центру зайнятості
07.2022 – 02.2024
керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
03.01.25- 12. 01. 2026
заступник голови Волинської обласної державної адміністрації.
