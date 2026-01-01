На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 22:18
У селищі Дубище ліквідовано пожежу господарської споруди.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для ліквідації пожежі на вулиці Селянській, що виникла вдень у цьому селищі, залучались вогнеборці 3-ї (м.Рожище) та 6-ї (м.Ківерці) державних пожежно-рятувальних частин, місцевої команди села Копачівка Луцького району.
Постраждалих немає.
Вогонь вчасно зупинили від поширення на сусідні споруди.
