На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Для ліквідації пожежі на вулиці Селянській, що виникла вдень у цьому селищі, залучались вогнеборці 3-ї (м.Рожище) та 6-ї (м.Ківерці) державних пожежно-рятувальних частин, місцевої команди села Копачівка Луцького району.



Постраждалих немає.



Вогонь вчасно зупинили від поширення на сусідні споруди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Дубище ліквідовано пожежу господарської споруди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Для ліквідації пожежі на вулиці Селянській, що виникла вдень у цьому селищі, залучались вогнеборці 3-ї (м.Рожище) та 6-ї (м.Ківерці) державних пожежно-рятувальних частин, місцевої команди села Копачівка Луцького району.Постраждалих немає.Вогонь вчасно зупинили від поширення на сусідні споруди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію