Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Також енергетики закликають споживачів економно використовувати електроенергію в години, коли світло подається за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
12 січня, 23:17
Волинянка кинула гранату у чужий двір, щоб налякати пса: як її покарав суд
12 січня, 22:43
На Волині горіла господарська споруда
12 січня, 22:18
Пункти незламності у Луцьку: де зігрітися, як працюють мобільні намети та чи пустять з тваринами?
12 січня, 21:45
Медіа
відео
1/8