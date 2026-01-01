Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії
12 січня, 23:17
У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Також енергетики закликають споживачів економно використовувати електроенергію в години, коли світло подається за графіком.
