Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13–14 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–14 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У вівторок, 13 січня, сонячна активність знизиться, проте будуть магнітні хвилювання, що не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 14 січня, також очікуються слабкі магнітні хвилювання.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.