Долар і євро б’ють нові рекорди: офіційний курс валют на 13 січня

Національний банк України встановив на вівторок, 13 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований, сьогодні, 12 січня, - 43,08 грн/дол.)Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 36 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 9 січня – 50,17 грн.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,31/43,34 грн/дол., а євро - 50,60/50,62 грн/євро.