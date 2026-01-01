Свята минули, ціни пішли вгору: що відбувається з продуктами в Україні





Про це свідчить аналіз торговельних майданчиків регіону за другий тиждень 2026-го, підготовлений у щотижневому огляді



Овочі: капуста — знову в лідерах



Найпопулярнішим товаром тижня залишається білокачанна капуста попри скорочення її пропозиції, як й інших так званих “борщових овочів”. Менше, ніж наприкінці 2025 року, продавали пекінську капусту.



Пропозиція броколі та редьки, синя капуста з України та Узбекистану увійшла до топу продажів. Також відносно активно торгували цвітною капустою і червоною цибулею.



Серед найзатребуваніших позицій у покупців – яблука, морква та цибуля. Також активно шукали постачальників картоплі, буряків і капусти.



Фрукти: яблука тримають першість, хурма здає позиції



Лідером фруктового сегменту залишаються яблука — їх продавали представники чотирьох країн. Водночас пропозиція яблук і винограду зменшилася порівняно з передноворічним періодом.



Натомість зросла кількість пропозицій груші, активну торгівлю якою вели українські учасники. Продаж хурми з Узбекистану скоротився більш ніж утричі, хоча експорт азербайджанської хурми до України за 10 місяців 2025 року зріс на 40%.



Ціни в Україні: що здорожчало, а що стало дешевшим



На початку року ціни на овочі в Україні переважно зростали. Скорочення пропозиції продукції невисокої якості призвело до здорожчання білокачанної капусти й цибулі. На тлі підвищеного попиту зросли ціни на тепличні овочі.



Дорожче, ніж наприкінці 2025 року, продавалися броколі, цвітна та пекінська капуста. Також здорожчали редиска й зелень. Єдиною позицією, яка здешевшала, стала синя капуста на тлі зростання її пропозиції.



У фруктовому сегменті цінова динаміка була різноспрямованою. Яблука та груші здешевшали, водночас виноград здорожчав. Ціни на авокадо знизилися, а на мандарини — зросли. Діапазон цін на гранат розширився, водночас на апельсин — звузився.

