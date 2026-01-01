На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

За результатами рутинного епідеміологічного нагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями рівень захворюваності у Волинській області залишається нижчим за епідемічний поріг на 28% та оцінюється як фоновий.Про це повідомили у Волинському обласному ЦКПХ.Упродовж 2-го тижня 2026 року (з 5 по 11 січня) в області зареєстровано 4 173 випадки захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, що на 16% більше порівняно з попереднім тижнем (3 580 випадків).Випадків захворювання на COVID-19 протягом звітного періоду не зафіксовано. Половину від загальної кількості хворих становлять діти.«За тиждень госпіталізовано 131 особу, з них 63% — діти. Летальні випадки не реєструвалися.Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано понад 2 300 мешканців області, з яких 60% належать до груп медичного та епідемічного ризику», – йдеться у повідомленні.Вірусологічна лабораторія установи продовжує лабораторний моніторинг з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення збудників, що циркулюють на території області. Наразі підтверджено циркуляцію вірусу грипу A(H3), вірусів парагрипу, риновірусів, аденовірусів та бокавірусу.