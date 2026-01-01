На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 08:20
За результатами рутинного епідеміологічного нагляду за грипом, COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями рівень захворюваності у Волинській області залишається нижчим за епідемічний поріг на 28% та оцінюється як фоновий.
Про це повідомили у Волинському обласному ЦКПХ.
Упродовж 2-го тижня 2026 року (з 5 по 11 січня) в області зареєстровано 4 173 випадки захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, що на 16% більше порівняно з попереднім тижнем (3 580 випадків).
Випадків захворювання на COVID-19 протягом звітного періоду не зафіксовано. Половину від загальної кількості хворих становлять діти.
«За тиждень госпіталізовано 131 особу, з них 63% — діти. Летальні випадки не реєструвалися.
Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано понад 2 300 мешканців області, з яких 60% належать до груп медичного та епідемічного ризику», – йдеться у повідомленні.
Вірусологічна лабораторія установи продовжує лабораторний моніторинг з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення збудників, що циркулюють на території області. Наразі підтверджено циркуляцію вірусу грипу A(H3), вірусів парагрипу, риновірусів, аденовірусів та бокавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному ЦКПХ.
Упродовж 2-го тижня 2026 року (з 5 по 11 січня) в області зареєстровано 4 173 випадки захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, що на 16% більше порівняно з попереднім тижнем (3 580 випадків).
Випадків захворювання на COVID-19 протягом звітного періоду не зафіксовано. Половину від загальної кількості хворих становлять діти.
«За тиждень госпіталізовано 131 особу, з них 63% — діти. Летальні випадки не реєструвалися.
Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано понад 2 300 мешканців області, з яких 60% належать до груп медичного та епідемічного ризику», – йдеться у повідомленні.
Вірусологічна лабораторія установи продовжує лабораторний моніторинг з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та визначення збудників, що циркулюють на території області. Наразі підтверджено циркуляцію вірусу грипу A(H3), вірусів парагрипу, риновірусів, аденовірусів та бокавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 08:20