До лікарні у Луцьку шпиталізували двох людей із обмороженнями

лікуються двоє пацієнтів з обмороженнями ніг.



Про це розповів завідувач відділення Роман Трач, пише



Зі слів лікаря, також у відділення зі скаргами на обмороження кінцівок зверталася жінка, яка нині лікується амбулаторно.



Один з пацієнтів — 62-річний Дмитро Сліпчук. Чоловік розповів: обморозив обидві ноги, коли відпочивав у знайомих. Йому ампутували обидві стопи.



"Я більше пів кілометра до хати йшов, де сестра живе, і таким чином обморозився, — каже волинянин. — Я йшов взутий, але тапки розлізлися, бо то не мої були. І все, я босіком телепав".



Валентин Андрушко теж потрапив на лікарняне ліжко через обмороження. З його слів, це сталося, бо він впав на вулиці.



"Зараз вже пальцями шевелю. Ось така комедія, послизнувся, впав і такі чудеса", — говорить пацієнт.



Зі слів завідувача відділення, в разі перших симптомів обмороження потрібно одразу звертатися за медичною допомогою.



"Проблема відмороження в тому, що йде спазм центральної судини і тоді немає кровопостачання. Перша допомога при відмороженні — треба помістити потерпілого від холодової травми у тепле приміщення, дати теплий чай. Температуру треба піднімати поступово", — наголошує Роман Трач.



Також лікар нагадав, що обморожені руки чи ноги ні в якому разі не можна розтирати снігом.



Де можна зігрітися у Луцьку під час морозів



У морозну погоду можна зігрітися у стаціонарних пунктах незламності, які розгорнули у Луцьку та області 7 січня. Як розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров, по допомогу у мобільні пункти звернулися майже 100 людей.







У Луцьку діють на вулицях Яремчука і Климука.



"Загалом люди приходять вечірньої пори, — сказав речник ДСНС. — У Луцьку трохи більше людей звертається у Ковелі менше і найменше у Нововолинську".



Люди, які опинився у скрутному становищі також можуть отримати допомогу в модульному будинку для людей без постійного місця проживання при Луцькому терцентрі соцобслуговування, який діє на вулиці Данила Галицького, 18. Наразі там проживають п'ятеро чоловіків і жінка.



Довідково:



Як розповів синоптик Василь Климюк, 13 та 14 січня на Волині очікується морозна погода: від 14 до 19 морозу вночі та мінус 6-11 вдень.



