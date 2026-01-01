Росіяни масовано атакували передмістя Харкова і Одесу: чотири людини загинули





Про це повідомили місцева влада та ДСНС, пише



За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вночі в районі Харкова пролунала серія вибухів. Нині відомо про чотирьох загиблих та ще шістьох поранених з різним ступенем важкості.



ДСНС вказує, що окупанти завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м².



Надзвичайники врятували 30 людей, серед них і двоє, яких дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають.



У самому ж Харкові «шахед» влучив у дитячий санаторій в Шевченківському районі. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, на місці удару здійнялася пожежа.



Одеса теж зазнала російського удару. Внаслідок двох хвиль атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу, розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.



Там відомо про п’ятьох постраждалих.



За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 7:00 в повітрі перебували близько 30 російських ударних БпЛА у Сумській, Чернігівській та Київській областях. А вже за 20 хвилин росіяни запустили і ракети.

