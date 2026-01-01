Росіяни масовано атакували передмістя Харкова і Одесу: чотири людини загинули

Росіяни масовано атакували передмістя Харкова і Одесу: чотири людини загинули
Війська рф у ніч проти 13 січня масовано вдарили по Харківській області та Одесі.

Про це повідомили місцева влада та ДСНС, пише Громадське.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вночі в районі Харкова пролунала серія вибухів. Нині відомо про чотирьох загиблих та ще шістьох поранених з різним ступенем важкості.

ДСНС вказує, що окупанти завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м².

Надзвичайники врятували 30 людей, серед них і двоє, яких дістали з-під завалів зруйнованої будівлі. Аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають.

У самому ж Харкові «шахед» влучив у дитячий санаторій в Шевченківському районі. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, на місці удару здійнялася пожежа.

Одеса теж зазнала російського удару. Внаслідок двох хвиль атак у центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарню, дитячий садок та школу, розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Там відомо про п’ятьох постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 7:00 в повітрі перебували близько 30 російських ударних БпЛА у Сумській, Чернігівській та Київській областях. А вже за 20 хвилин росіяни запустили і ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади
Юриста та депутата Луцької міськради Валентина Хаймика ошукали інтернет-шахраї
Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ готує новий масований обстріл України в умовах сильних холодів, - Зеленський
Сьогодні, 09:38
До лікарні у Луцьку шпиталізували двох людей із обмороженнями
Сьогодні, 09:18
Росіяни масовано атакували передмістя Харкова і Одесу: чотири людини загинули
Сьогодні, 09:12
На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 08:20
Свята минули, ціни пішли вгору: що відбувається з продуктами в Україні
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8