13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).
Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.
Вітаємо з цим святом!
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.
13 січня - День суспільного радіомовлення. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмилата і Стратоніка.
13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.
