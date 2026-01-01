13 січня на Волині: гортаючи календар

Ольги Ляснюк (на фото).



Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.



Вітаємо з цим святом!



Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.



13 січня - День суспільного радіомовлення. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмилата і Стратоніка.



13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.

