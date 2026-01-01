Волинянка кинула гранату у чужий двір, щоб налякати пса: як її покарав суд





Як йдеться у постанові Турійського районного суду, інцидент стався 3 листопада близько 18 години, пише сайт



Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили особу порушниці і склали на неї протокол, який скерували до суду.



Про обвинувачену Наталію Б. відомо, що вона – неодружена, безробітна, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.



Під час розгляду справи обвинувачена провину визнала, розкаялася у вчиненому та просила суворо не карати. Зі слів волинянки, вона кинула гранату, щоб налякати пса, який кидається на її дітей.



Вина жінки також була підтверджена протоколом про адмінпорушення, показами свідків та заявою постраждалого.



Тож суддя оштрафував Наталію Б. на 85 гривень, також вона має сплатити 605 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянку судили за хуліганство, бо кинула на подвір’я односельця імітаційно-тренувальну гранату «Граніт-6».Як йдеться у постанові Турійського районного суду, інцидент стався 3 листопада близько 18 години, пише сайт "Волинські Новини" Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили особу порушниці і склали на неї протокол, який скерували до суду.Про обвинуваченувідомо, що вона – неодружена, безробітна, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.Під час розгляду справи обвинувачена провину визнала, розкаялася у вчиненому та просила суворо не карати. Зі слів волинянки, вона кинула гранату, щоб налякати пса, який кидається на її дітей.Вина жінки також була підтверджена протоколом про адмінпорушення, показами свідків та заявою постраждалого.Тож суддя оштрафував Наталію Б. на 85 гривень, також вона має сплатити 605 гривень судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію