Пункти незламності у Луцьку: де зігрітися, як працюють мобільні намети та чи пустять з тваринами?





Журналісти



Наразі в області діють як стаціонарні пункти (у лікарнях та школах), так і мобільні пункти ДСНС. Останні розгорнули лише кілька днів тому за рішенням профільної комісії Волинської ОВА. Це спеціальні намети та автомобілі, що мають усе необхідне для автономної роботи.



Де працюють мобільні пункти у Луцьку?



У місті вже діють локації за адресами:



- Район вулиці Назарія Яремчука (поблизу торгового центру «Глобус»);

- Вулиця Сергія Климчука



Загалом в області розгорнуто сім таких пунктів, а ще два перебувають у повній готовності до переміщення у місця, де може виникнути кризова ситуація на дорогах. Мобільні пункти незламності в готовності знаходяться ще в підрозділах пожежно-рятувальної служби.



У пресслужбі ДСНС наголошують, що рятувальники чергують у пунктах цілодобово. Там можна не лише зарядити телефон, а й повноцінно зігрітися, випити гарячого чаю та навіть зайняти дітей — для них підготували розмальовки та іграшки. Щодо правил перебування, представники служби зазначають:



«Одночасно в наметі може перебувати 15–20 громадян. Щодо часу — звичайно, як людям є потреба в тому, то ніхто не буде їх звідти просити вийти. Якщо є потреба зігрітися або перечекати негоду, то для цього вони, власне, і розгорнуті. Щодо пристроїв — засоби зв'язку однозначно можуть бути там під зарядкою», - зазначили у ДСНС.



Питання домашніх улюбленців залишається на розсуд власників. Рятувальники кажуть, що не забороняють вхід із тваринами, якщо ті не загрожують оточуючим і не лякають дітей.



Паралельно до прийому людей готуються і заклади освіти, де є укриття. Очільник департаменту освіти у Луцьку Віталій Бондар пояснив, що пункти у школах і садочках із генераторами та інтернетом запрацюють у повному режимі за спеціальним рішенням міськради у разі блекауту.



«Робота пункту незламності тягне за собою дуже багато факторів, зокрема призупинку освітнього процесу. Якщо під час навчання лунає тривога, ми працюємо виключно як укриття для учасників освітнього процесу.



А вже у позанавчальний або нічний час заклади відкриваються як пункти незламності для всіх мешканців громади, щоб вони могли обігрітися та скористатися інтернетом», — пояснив Віталій Бондар



Наразі мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з мапою пунктів на сайтах органів влади, аби знати найближчу локацію на випадок зникнення зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через погіршення погодних умов та загрози обстрілів енергоінфраструктури розгорнули мережу Пунктів незламності.Журналісти ВСН поспілкувалися із представниками ДСНС та директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем й дізналися, де у Луцьку вже працюють мобільні намети, які послуги там доступні та як працюватимуть заклади освіти в разі блекауту.Наразі в області діють як стаціонарні пункти (у лікарнях та школах), так і мобільні пункти ДСНС. Останні розгорнули лише кілька днів тому за рішенням профільної комісії Волинської ОВА. Це спеціальні намети та автомобілі, що мають усе необхідне для автономної роботи.У місті вже діють локації за адресами:- Район вулиці Назарія Яремчука (поблизу торгового центру «Глобус»);- Вулиця Сергія КлимчукаЗагалом в області розгорнуто сім таких пунктів, а ще два перебувають у повній готовності до переміщення у місця, де може виникнути кризова ситуація на дорогах. Мобільні пункти незламності в готовності знаходяться ще в підрозділах пожежно-рятувальної служби.У пресслужбі ДСНС наголошують, що рятувальники чергують у пунктах цілодобово. Там можна не лише зарядити телефон, а й повноцінно зігрітися, випити гарячого чаю та навіть зайняти дітей — для них підготували розмальовки та іграшки. Щодо правил перебування, представники служби зазначають:«Одночасно в наметі може перебувати 15–20 громадян. Щодо часу — звичайно, як людям є потреба в тому, то ніхто не буде їх звідти просити вийти. Якщо є потреба зігрітися або перечекати негоду, то для цього вони, власне, і розгорнуті. Щодо пристроїв — засоби зв'язку однозначно можуть бути там під зарядкою», - зазначили у ДСНС.Питання домашніх улюбленців залишається на розсуд власників. Рятувальники кажуть, що не забороняють вхід із тваринами, якщо ті не загрожують оточуючим і не лякають дітей.Паралельно до прийому людей готуються і заклади освіти, де є укриття. Очільник департаменту освіти у Луцькупояснив, що пункти у школах і садочках із генераторами та інтернетом запрацюють у повному режимі за спеціальним рішенням міськради у разі блекауту.«Робота пункту незламності тягне за собою дуже багато факторів, зокрема призупинку освітнього процесу. Якщо під час навчання лунає тривога, ми працюємо виключно як укриття для учасників освітнього процесу.А вже у позанавчальний або нічний час заклади відкриваються як пункти незламності для всіх мешканців громади, щоб вони могли обігрітися та скористатися інтернетом», — пояснив Віталій БондарНаразі мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з мапою пунктів на сайтах органів влади, аби знати найближчу локацію на випадок зникнення зв’язку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію