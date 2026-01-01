На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Роман Люлька
Сьогодні, 16:22
Надійшла трагічна звістка про загибель військовослужбовця з Володимирської громади.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Виконуючи обов’язок із Захисту України, загинув старший сержант Роман Іванович Люлька. Життя 50-річного воїна обірвалось 7 січня на Куп'янському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату поховання Героя повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Виконуючи обов’язок із Захисту України, загинув старший сержант Роман Іванович Люлька. Життя 50-річного воїна обірвалось 7 січня на Куп'янському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і дату поховання Героя повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися три автівки
Сьогодні, 17:09
На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Роман Люлька
Сьогодні, 16:22
Пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку у селищі на Волині: без житла лишилися 5 родин
Сьогодні, 16:04