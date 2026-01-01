На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Роман Люлька





Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



"Виконуючи обов’язок із Захисту України, загинув старший сержант Роман Іванович Люлька. Життя 50-річного воїна обірвалось 7 січня на Куп'янському напрямку", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і дату поховання Героя повідомлять згодом.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Надійшла трагічна звістка про загибель військовослужбовця з Володимирської громади.

