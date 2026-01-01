Морози на Волині міцнішають: коли ж нарешті прийде потепління?

Українцям доведеться запастися терпінням і теплим одягом — найближчим часом потепління не очікується. Синоптики прогнозують, щоНайближчі два тижні на Волині триматиметься морозна погода без значного потепління.Про це "Телеграфу" розповіла, черговий синоптик Волинського облгідрометцентру.За її словами, погоду визначатиме область підвищеного тиску, а повітряні маси надходитимуть зі сходу та північного сходу. "Синоптична ситуація складається так, що найближчим часом, тобто, тому що погоду буде зумовлювати переважно область підвищеного тиску", — пояснила синоптикиня., вдень триматиметься від 5 до 10 градусів нижче нуля. Опадів переважно не прогнозують.Виняток буде 15 січня, у четвер. Територію Волині перетне теплий атмосферний фронт, який прийде із Західної Європи. Мороз трохи послабшає — вночі до 8-11 градусів, вдень від нуля до 6 градусів морозу. "Пройде помірний, подекуди значний сніг, це переважно в нічні години, вдень невеликий сніг", — розповіла Дриганюк.Хмарність також вплине на температуру. У хмарні дні мороз буде на 2-3 градуси слабшим. Натомість у вихідні, 17-18 січня, хмар поменшає, може навіть пробиватися сонце. Через це вночі температура падатиме сильніше.Наступний тиждень,. Вночі очікується від 10 до 15 градусів морозу, вдень — від 5 до 10 градусів нижче нуля. Погода переважатиме суха, лише місцями можливий невеликий сніг, каже метеорологиня.Синоптик також попередила про ожеледицю на дорогах і тротуарах.