Перестало битися серце 35-річного воїна з Волині Олександра Ластенка
Сьогодні, 21:58
Сумні звістки продовжують надходити на Волинь.
Про смерть воїна-краянина повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"9 січня перестало битися серце 35-річного солдата Олександра Ластенка. Військовослужбовець заступив на службу в серпні 2024 року. Гідно виконував обов’язок із захисту України на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.
Про час і дату прощання із військовим повідомимо згодом.
