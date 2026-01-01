Перестало битися серце 35-річного воїна з Волині Олександра Ластенка





Про смерть воїна-краянина повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



"9 січня перестало битися серце 35-річного солдата Олександра Ластенка. Військовослужбовець заступив на службу в серпні 2024 року. Гідно виконував обов’язок із захисту України на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.



Про час і дату прощання із військовим повідомимо згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумні звістки продовжують надходити на Волинь.Про смерть воїна-краянина повідомив Володимирський міський голова"9 січня перестало битися серце 35-річного солдата. Військовослужбовець заступив на службу в серпні 2024 року. Гідно виконував обов’язок із захисту України на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.Про час і дату прощання із військовим повідомимо згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію