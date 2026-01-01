Затвердили перелік предметів, із якими заборонено перебувати у школах. СПИСОК





Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.



До переліку входять:



вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо);

імітації зброї (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери;

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки), інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники), легкозаймисті речовини;

наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.



Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовують в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів.



У Міносвіти додали, що це рішення ухвалили з метою «підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти».



Нагадаємо, зранку 12 січня



Правоохоронці встановили, що хлопець проніс у рюкзаку завчасно підготовлені балаклаву, шолом та два ножі. Спочатку хлопець завдав кількох ударів ножем вчительці, а потім однокласнику. Після нападу хлопець вибіг у вбиральню, де зняв балаклаву й шолом та поранив і себе.



Правоохоронці кваліфікували дії учня, який здійснив напад у столичній школі, як замах на вбивство й оголосили йому підозру. У його телефоні знайшли листування з невідомими людьми, тож слідчі перевіряють вплив російських спецслужб на дитину.

