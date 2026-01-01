Затвердили перелік предметів, із якими заборонено перебувати у школах. СПИСОК
Сьогодні, 09:30
Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях шкіл та ліцеїв.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
До переліку входять:
вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо);
імітації зброї (макети, муляжі, пристрої та іграшки);
боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери;
спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки), інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники), легкозаймисті речовини;
наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння, а також енергетичні напої.
Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовують в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів.
У Міносвіти додали, що це рішення ухвалили з метою «підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти».
Нагадаємо, зранку 12 січня учень 9 класу прийшов до своєї школи у Києві з ножем та напав на вчительку й однокласника, зазначають слідчі.
Правоохоронці встановили, що хлопець проніс у рюкзаку завчасно підготовлені балаклаву, шолом та два ножі. Спочатку хлопець завдав кількох ударів ножем вчительці, а потім однокласнику. Після нападу хлопець вибіг у вбиральню, де зняв балаклаву й шолом та поранив і себе.
Правоохоронці кваліфікували дії учня, який здійснив напад у столичній школі, як замах на вбивство й оголосили йому підозру. У його телефоні знайшли листування з невідомими людьми, тож слідчі перевіряють вплив російських спецслужб на дитину.
